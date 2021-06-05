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5 июня, 18:22

Открытие штаба Резника: Надежда на лучшее, ожидание худшего

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник 5 июня открыл свой предвыборный штаб в рамках кампании по избранию в городской парламент в сентябре 2021 года. Резник намерен участвовать в выборах по 21 одномандатному избирательному округу. Как прошло открытие штаба и о чем на нем говорили - в материале ЗАКС.Ру.

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Резник планирует участвовать в выборах при поддержке партии "Яблоко", но там решение пока не приняли. Депутат уточнил, что надеется на разрешение вопроса в начале июля. Он добавил, что у него есть все основания рассчитывать на поддержку "Яблока" - все противоречия сглажены, кроме некоторых мелочей.  По его словам, запасного варианта у него нет. Выдвигаться от другой партии Резник не намерен, а самовыдвижение - очень сложный процесс:

- Если этого не случится, мы, конечно, обсудим это с командой, но сбор подписей крайне затруднительная история, - отметил Резник.

По его словам, 21 округ он выбрал по ряду причин. В частности, он сообщил, что планирует уже в обновленном ЗакСе добиваться парламентского расследования сноса СКК "Петербургский", который как раз находится на его избирательной территории. 

Резник пытался добиться расследования и в действующем составе Законодательного собрания. Большинство депутатов - основную часть парламента занимают представители "Единой России" - не поддержали идею своего беспартийного коллеги. 

Другая причина - нежелание соперничать с другими оппозиционными кандидатами. Резник считает, что сильные оппозиционеры не должны конкурировать между собой - важно консолидировать усилия. Иначе может повториться ситуация с нынешним состоянием парламента, который находится под контролем одной партии - "Единой России, заявил депутат. По его мнению, такой расклад противоречит интересам Петербурга.

- "За Петербург - против "Единой России" - вещи тождественные, это вещи связанные. Для того, чтобы этот лозунг стал реальностью, Петербург победил "Единую Россию" на этих выборах, важно консолидировать усилия в каждом округе вокруг кандидата, который способен победить единоросса, который, как вы знаете, имеет все возможности в виде административного ресурса, трехдневных пеньков и прочего, - сказал парламентарий. 

Пока о выдвижении в 21 округе сообщили Резник и глава муниципального образования "Аптекарский остров" Никита Титенко от "Единой России", до этого работавший помощником спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Узнать, кто уже заявил о своем выдвижении по тому или иному округу, можно на карте ЗАКС.Ру.  

На открытии штаба присутствовали сторонники депутата. Помощник Резника в работе штаба, муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина предложила всем желающим работать волонтерами в кампании парламентария оставить свои контакты, чтобы позже сотрудники штаба могли с ними свзяаться и провести собеседования. Галкина добавила, что надеется начать работу волонтеров на улице через 1-1,5 недели. Резник добавил, что тоже планирует участвовать в работе с избирателями на территории.

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На встрече у депутата поинтересовались, не помешает ли его выдвижению в ЗакС новый закон о запрете избираться сотрудникам и сторонникам организаций, которые признаны экстремистскими. Сначала документ запрещал проход связанных с экстремистами людей только в Государственную Думу, но позже границы раздвинули до всех выборов. К причастным решили относить не только сотрудников таких организаций, но и тех, кто их спонсировал или выражал поддержку своими высказываниями. 

Ранее прокуратура Москвы подала в суд с требованием признать экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)* и штабы оппозиционера Алексея Навального. Депутат Резник неоднократно высказывался в поддержку этих организаций и участвовал в акциях в поддержку Навального. 

Парламентарий на открытии своего штаба заявил, что от своей позиции не откажется. По его словам, он надеется на то, что ему необходимо будет только указать, что он поддерживал эти организации. Теоретически же принятие нового закона может помешать выдвижению, считает Резник.

- Мои планы это никак не меняет. Но, если они захотят применить этот закон, чтобы снять меня с выборов, мы будем этому сопротивляться, - добавил депутат.

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Похожим образом парламентарий ответил на вопрос, ждет ли он какого-то давления. Это есть и будет, заявил Резник. Но, по его словам, концентрировать на этом внимание он не намерен. 

- Я не то, чтобы всего этого ожидаю с радостью, я всего бы этого не хотел, я к этому готов, я понимаю, что это все может быть и скорее всего будет. И, возможно, уголовные преследование, поливание гразью, всякие фабрикации… Но, понимаете, мне кажется, для людей, которые определились в своем отношении к власть придержащим, этому режиму, это уже не имеет значения, - сказал депутат.

Он считает, что важнее концентрироваться на собственной работе и "продолжать сражаться". 

- Я вообще клинический оптимист. Потому что, я считаю, что то, чем я занимаюсь, то, чем многие из нас занимаются, без такого клинического оптимизма довольно сложно, если вообще возможно, - заявил Резник.

 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

 

 


текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников


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