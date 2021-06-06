Коронавирус подтвердился у 9163 россиян: в Петербурге - 861 новый случай

Оперативный штаб предоставил обновлённую суточную статистику по количеству новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: так, COVID-19 зафиксировали у ещё 9163 россиян, а общее число случаев заражения с начала пандемии достигло отметки 5 126 437.

Тройка регионов, лидирующих по уровню заражения, выглядит следующим образом: первенство - у Москвы (2936), за ней - Петербург (861), "бронза" - у Московской области (773). Следом расположились Нижегородская область (161) и Ростовская область (157).

Летальная COVID-статистика пополнилась 351 смертью. Всего жертвами инфекции стали 123 787 пациентов.