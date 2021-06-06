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6 июня, 14:32

Дом Басевича полыхал второй раз за неделю: петербуржцы подозревают в поджоге детей

фото ЗакС политика Дом Басевича полыхал второй раз за неделю: петербуржцы подозревают в поджоге детей

В Петербурге пожарно-спасательная бригада уже во второй раз за последние семь дней выезжает на Петроградскую сторону тушить печально известный дом Басевича, оповестили местные жители в паблике "Петроградская диаспора".

Огонь полыхал в заброшенном помещении на одном из последних этажей здания. Вызвавшая борцов с огнём обитательница Петроградки Елена сообщила, что, по её информации, в пожаре повинны дети. "Причём та же группа мальчишек, что и в прошлый раз", - написала она в паблике.

В петербургском управлении МЧС известили, что вызов на пульт поступил в 12:24.

"Горит в семиэтажном нежилом доме на площади 60 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали", - отчитались спасатели. В ликвидации возгорания привлекали 26 специалистов.

Последний раз дом Басевича горел 1 июня. Перед этим - 18 мая.

Прошлым летом снос аварийного здания, являющегося примером архитектурного стиля модерн, одобрил КГИОП. Против данного решения выступают оппозиционные депутаты ЗакСа, протестующие вместе с активистами против планов возвести на его месте академию Бориса Эйфмана.

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Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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