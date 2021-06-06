На матчах Евро-2020 сборная Украины выступит с изображением Крыма на форме

Сборная Украины по футболу определилась с комплектами формы, в которой ей предстоит выступить на предстоящих матчах Евро-2020.

На передней стороне футболки стилизовано изображены очертания границ страны, на которых полуостров Крым является её частью. Сзади написано "Слава Украине!". РФ, напомним, присоединила полуостров в 2014 году, страны ЕС считают аннексию нелегитимной.

Первое выступление Украины на Чемпионате Европы состоится 13 июня: будет разыгран матч с Нидерландами. В группе с украинцами состоят также Австрия и Северная Македония.

Напомним, что Петербург примет семь матчей перенесенного на год из-за пандемии Евро-2020, включая один четвертьфинал. Каждый из них, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора смогут посетить не более 34 тысяч болельщиков.