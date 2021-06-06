"Газпром" меняет московскую прописку на петербургскую

ПАО "Газпром" решило официально перерегистрироваться в Петербурге: на данный момент юридический адрес головной компании находится на улице Наметкина в Москве, указывается в отчете, подготовленном для годового собрания акционеров.

В проекте изменений в устав "Газпрома" предлагается закрепить город на Неве в качестве места нахождения государственной корпорации.

Кроме того, в новой редакции документа предлагается указать, что общее собрание акционеров "проводится по месту нахождения" ПАО. Сейчас же согласно уставу собрание проводится по месту нахождения компании, "а также может быть проведено в городе Санкт-Петербурге".

Напомним также, ранее "Газпром" выступил с предложением возвести ещё один - на сей раз 703-метровый - небоскрёб на территории Северной столицы. Намерение компании вызвало протест со стороны градозащитного сообщества.