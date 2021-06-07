"В адрес родных поступали угрозы": Опасаясь ареста, Гудков уехал из России в Украину

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков решил покинуть Россию ввиду возможного ареста в рамках "подвального дела", о чём уведомил подписчиков в своих социальных сетях.

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом". Высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах", - написал Гудков в своём Telegram-канале.

В ночном посте в мессенджере политик сообщил, что на тот момент подъезжал к Киеву, где он находится сейчас - неизвестно.

Также он попросил не верить информации "Интерфакса" о том, что якобы пересек границу незаконно, находясь под подпиской о невыезде: "У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет!"

Напомним, Гудкова и его тётю Ирину Ермилову сначала обыскивали, а после задерживали, в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, фирма Ермиловой якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах.