Утром дом Басевича тушили второй раз за сутки

Минувшим утром пожарный наряд был вынужден вновь выехать по адресу Большая Пушкарская, 7, так как "боль градозащитников", печально известный дом Басевича, вновь горел. Накануне днём МЧС уже тушило пламя, возникшее в одном из помещений на верхних этажах здания.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной службы сегодня в 08:36.

В МЧС отчитались, что на место выехали четыре машины и 16 огнеборцев. На сей раз работ у спасателей было немного - тлела обстановка на площади 1 кв. метр.

Возгорание ликвидировали за 20 минут. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне, напомним, после пожара у дома Басевича прошёл стихийный народный сход в его защиту.