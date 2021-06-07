Без КВНа, но с православием и традициями: Комитет по молодежи распределил субсидии

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями опубликовал итоги ежегодного конкурса на получение субсидий в первой половине 2021 года. Деньги получили фонды по популяризации донорства, мероприятия древнерусской культурной направленности и религиозные организации. Не у дел остались многие лидеры по объему субсидий прошлых лет.

Лидеры по суммам

Комитет выдает субсидии различным некоммерческим организациям два раза в год. Итоги первого полугодия ведомство подвело 1 июня, следующий транш ожидается к концу 2021 года.

Список лидеров по объему полученной финансовой поддержки изменился. Больше всего - две субсидии по 5 млн рублей - получил АНО "Аналитический центр молодежи и студенчества" на коворкинг "Просто" и его филиал. Как сказано на сайте креативного пространства, оно предоставляет место для работы молодежи, организует стажировки, мастер-классы и лекции. Сейчас коворкинг работает в Петроградском районе. В мае СМИ сообщали, что организация хочет открыть филиалы "Просто" в Василеостровском, Московском и Калининском районах.

Историко-художественная творческая мастерская "Невский баталист" получила две субсидии на общую сумму более 6,7 млн рублей. Деньги выделили на трехмерные панорамы "Дорога через войну" и "Память говорит". В 2020 году организация тоже получила на них три субсидии общим объемом 12,2 млн рублей. На сайте "Невского баталиста" рассказывается о трехмерной панораме "Память говорит. Дорога через войну". Там же сказано, что проект построен с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Раньше посетить ее можно было платно: билет для взрослого человека стоил 200 рублей, студенту или пенсионеру - 100 рублей, ряд льготных категорий могли пройти бесплатно. С 23 мая 2021 года панорама не работает, сказано на сайте.

Фонд управления целевым капиталом в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний "Страна помогает" получил три субсидии на общую сумму в 5,88 млн рублей. Организация запросила деньги на мероприятия "Героями становятся", "Выезд донорского актива" и "Концерты доброты". На сайте фонда нет информации о перечисленных программах, там только рассказывается о донорстве и как помочь организации. Зато про "Героями становятся" сообщается на сайте президентских грантов. Там сказано, что в рамках проекта планируется провести комплекс рекламно-просветительских мероприятий о донорстве костного мозга. На сайте сообщается, что проект поддержку не получил.

Донорство в 2021 году стало популярной темой для комитета по молодежной политике. Ведомство выдало три субсидии благотворительной организации "Национальный центр социальной помощи" на общую сумму 5,37 млн рублей. Самая большая сумма пошла на "Фонд Доноров" - 2,7 млн рублей. На сайте организации сказано, что она работает с 2008 года и ее основная задача - популяризация донорства крови и костного мозга. Для этого фонд проводит просветительские уроки, эксклюзивные тематические донорские акции, пресс-конференции и другое. Еще 1,6 млн рублей благотворительная организация получила на "ДонорGO", а 990 тысяч рублей - на сайт Dobro.ru.

Межрегиональный Союз концертных деятелей получил от комитета 4,86 млн рублей на гала-концерт лауреатов открытого молодежного фестиваля патриотической песни "Россия молодая". Обычно этот фестиваль проходил в начале года, но в 2021 году, судя по социальным сетям конкурса, его пока не объявили из-за желания провести его очно, а не в интернете из-за пандемии коронавируса.

Фонду содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции "Общественный контроль" выдали 4,68 млн рублей. На эти деньги борющаяся с коррупцией организация намерена провести фестиваль "Богатырские забавы". ЗАКС.Ру не удалось найти информацию об этом мероприятии при организации "Общественного контроля".

Сумму чуть меньше - 4,67 млн рублей - комитет выдал Фонду поддержки социальных, культурных, спортивных и конгрессно-выставочных проектов "Фестиваль" на фестиваль фольклорного и ремесленного творчества "Царскосельская Вечерина". Праздник проводят ежегодно с 2010 года, кроме 2020 года - тогда действовал запрет на мероприятия из-за коронавируса. На фестивале выступают фольклорные коллективы, проводятся мастер-классы по древнерусским ремеслам, лекции и конкурсы. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Царскосельская вечерина" сказано, что организаторы фестиваля также проводят турнир "Богатырские забавы".

Фонд помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, животным "Страна добрых дел" намерен создать "Дом НКО". На это организация получила от петербургского комитета по молодежной политике 3,28 млн рублей. Пока нигде в интернете нет информации об этом проекте.

Общественная организация "Развитие гражданского общества "Паритет"" получила две субсидии на общую сумму в 3,1 млн рублей. Из них 1,69 млн рублей на проведение Форума инклюзивного волонтерства Intrue, а 1,44 млн на некое мероприятие под названием "Конструктив".

Благотворительный фонд "Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца" получил 2,49 млн рублей на фестиваль в Кронштадте "Настройся на нашу волну!". Пока информации о мероприятии в интернете найти не удалось.

Киберспорт, театр и православие

В первой половине 2021 года субсидии раздали и на ряд других интересных проектов. В частности общественная организация "Федерация электронного спорта" в начале года в режиме онлайн провела всероссийскую молодежную киберспортивную лигу "КиберPROдвижение". По информации фонда, участие в турнире приняло более 80 команд, а победителями стали две. Они разделили между собой призовой фонд в 50 тысяч рублей, сообщает "Федерация электронного спорта". Сейчас организация получила грант за мероприятие - 435 тысяч рублей.

Более традиционное мероприятие "День православной молодежи" решила провести благотворительная организация "Православный мир". На это ей выделили 286 тысяч рублей. Всемирным днем православной молодежи считается 15 февраля, но ЗАКС.Ру не удалось найти информацию о проведении "Православным миром" какого-либо мероприятия в честь этой даты в 2021 году. Еще организация хотела получить деньги за "Керигмафест-2", но комитет в этом отказал. На сайте форума уточняется, что "Ке́ригма — это ассоциация, объединяющая православную молодёжь Санкт-Петербурга для развития общин, служения и общения".

АНО "Открой мир" захотела заниматься профилактикой идеологии терроризма, экстремизма, насилия у подростков и молодежи с помощью театральных постановок. Комитету по молодежной политике идея, судя по всему, понравилась, и ведомство выделило 526,7 тысяч рублей.

Оригинальную театральную форму придумало театральное-товарищество "Комик-трест" - спектакль-променад "Маршрут Старухи". В 2020 году Союз театральных деятелей России выдал на одноименное мероприятие грант. Также организация хочет получить президентский грант на спекталь. В заявке сказано, что спектакль создан по мотивам рассказа "Старуха" Даниила Гранина. Каждая новая постановка - это "новое путешествие", следует из описания:

""Маршрут "Старухи" является масштабным театральным событием Санкт-Петербурга, сочетающим в себе элементы спектакля-променада, сайт-специфик, продюсерской лаборатории и фестиваля. Каждый раз это новая постановка, новое путешествие, которое больше никогда не повторится".

Другое мероприятие, получившее субсидию и связанное с литературой, это фестиваль Сергея Довлатова "День Д". Его организовывает фонд сохранения и развития культуры краеведения и туризма "Ленинградцы". На фестиваль организация получила 766 тысяч рублей. Фестиваль памяти Довлатова проходит в Петербурге с 2016 года. В рамках мероприятия проходят лекции, концерты, спектакли, экскурсии, кинопоказы и квесты.

Выпали из топа

Большинство традиционных лидеров по размеру субсидий от комитета в первой половине 2021 года либо не получили денег, либо получили меньшие суммы. Регулярно финансовую помощь от ведомства получал "Студенческий клуб Санкт-Петербурга" на игры КВН, но в 2021 году организация денег не получила. При этом, за 2020 год клубу выдали 3,54 млн рублей на четыре комплекса мероприятий по КВН, а в 2019 году - 7,2 млн рублей на два сезонных этапа КВН-движения и летний лагерь.

Заявку на субсидии подавало и АНО "Городские проекты" - на проведение мероприятия "Будь с Городом!". Комитет по молодежной политике отказал, хотя в 2020 году выдал на это же событие 3,5 млн рублей, а в 2019 году - 3,1 млн рублей. Аналогичная ситуация у фонда "Невский". В 2021 году его оставили без субсидии, хотя годом ранее выделили 2,88 млн рублей.

Не повезло общественной организации "Мир молодежи", которая в прошлом году получила субсидий на 3,4 млн рублей. В 2021 году она направляла в ведомство просьбу спонсировать три мероприятия, но ни одно комитету не приглянулось.

Благотворительный фонд "Центр святителя Василия Великого" в 2021 году подал пока только одну заявку - на социальную реабилитацию подростков и молодежи в конфликте с законом. Ее комитет Петербурга одобрил и выдал фонду 2,3 млн рублей. В 2020 году "Центр святителя Василия Великого" получил финансирование трех проектов на общую сумму в 5,3 млн рублей. "АНО "Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки", который в 2020 году взял 3,45 млн рублей, в 2021 году получил 2,46 млн рублей.

Часть лидеров 2020 года по объему полученных субсидий в 2021 году заявки не подали. Это СПб ОПОИ "На коляске без барьеров", РОО "Гаудеамус", АНО "Мир знаний". Они могут попытаться получить субсидии во время второго транша - во второй половине года.

София Саттарова