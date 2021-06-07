Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу

Российский глава Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу: документ размещён на официальном портале правовой информации.

К процедуре выхода из ДОН Россия приступила в январе текущего года.

19 мая за денонсацию единогласно проголосовала Госдума, 2 июня - Совет Федерации.

Напомним, изначально соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламента Владимир Путин ввиду выхода из договора США. В пояснительной записке президент указал, что американская сторона денонсировала ДОН "под надуманным предлогом", и этот шаг поставил под угрозу безопасность России.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания Холодной войны. Россия ратифицировала его в 2001 году.