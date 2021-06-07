В России снова выявили более 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 9 429 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии во всех регионах России зафиксировано 5 135 866 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 124 117 россиян, 330 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 854 человека. По данным штаба, на 7 июня коронавирусной инфекцией болеют 18 250 петербуржцев, всего с марта 2020 года в городе зарегистрирован 445 581 случай заболевания. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось на 40, по официальным данным, от болезни скончались 14 620 горожан.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 266 человек (102 831 активный случай болезни). В Подмосковье — 787 (42 948 человек болеют сейчас).