Навальный отказался от всех исковых претензий к ИК-2: суд прошение политика удовлетворил

Петушинский райсуд в течение часа рассмотрел два иска Алексея Навального, поданных к покровской ИК-2, где он отбывает срок: первый касался газетной цензуры, второй - отказа предоставить ему Коран. Трансляцию заседания вёл "Дождь". Оппозиционер присутствовал на процессе по видеосвязи.

Как только Навальному дали слово, он заявил о намерении отозвать первый иск: суть его претензий состояла в том, что, по его мнению, ему передавали цензурированные периодические издания, в которых якобы были вырезаны некоторые статьи.

"Цензура периодических изданий много кого беспокоит. И я сегодня получил подтверждение, что никто не цензурирует газеты. У нас был инцидент, когда кто-то вырезал статьи из газет. Мы считали, что это администрация, она говорит, что не вырезала. Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет. По сути мы всего добились, я отказываюсь от иска", - сообщил суду Навальный.

Судья вынесла решение в течение 10 минут, удовлетворив отказ и прекратив, таким образом, разбирательство по делу.

По иску о невыдаче Корана политик также предложил пойти на мировую.

"Вопрос получения книг важный, он занял несколько месяцев. Но сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия, и система налажена. Мне здесь важен факт, что книги дают, и мы упорядочили практику. Я тоже хотел бы примириться. Чтение - сила, знание - сила, книги важны", - констатировал оппозиционер.

Судья удовлетворила и это прошение.

Напомним, что последний раз, когда Навальный просил снять его с учёта как склонного к побегу, чаша весов правосудия опустилась не в его сторону.

В колонии политик находится уже 140 дней.