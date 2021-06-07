18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:51

Защитники Фарфоровского моста передадут почти 40 тысяч рублей в приюты для животных

фото ЗакС политика Защитники Фарфоровского моста передадут почти 40 тысяч рублей в приюты для животных

Защитники Фарфоровского моста организовали благотворительный аукцион и намерены перевести вырученные деньги в приюты для животных, сообщили организаторы аукциона.

Среди лотов были 13 картин петербургских художников с видами моста и прилегающей станции Фарфоровская и выполненная к аукциону кожаная сумочка. Всего были проданы девять картин, выручено 39,5 тысяч рублей. Эти деньги организаторы направят в приюты для кошек Villa cats при благотворительном фонде "Мурград" и для собак "Полянка".

По словам организаторов, они намерены выпустить большой календарь с фотографиями картин, которые были написаны к аукциону. Они хотят отправить по одному экземпляру губернатору Александру Беглову, директору РЖД Олегу Белозерову и начальнику ОЖД Виктору Голомолзину.

"Чтобы они каждый день смотрели, какую красоту хотят разрушить, и икали", - пошутили организаторы.

Фарфоровский мост, построенный в 1910 году - старейший из сохранившихся в Петербурге многоарочных путепроводов. Смольный и РЖД обсуждают планы его реконструкции, в феврале 2021 года было решено построить новый путепровод южнее нынешнего, а старый снести. Активисты выступают за сохранение моста.

 

фото предоставлено организаторами аукциона


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19:22 МВД разрешило забирать граждан в вытрезвители из дома по заявлению сожителей

18:52 В Красногвардейском районе откроют новый центр детского и юношеского творчества

18:25 В Петербурге СК вновь пришёл с обыском в офис компании-кикшеринга из-за дела "банды самокатчиков"

18:25 Беглов: Смольный на ПМЭФ-2021 подписал соглашений на сумму более 600 млрд рублей

17:50 Госдума седьмого созыва планирует завершить пленарную работу в середине июня

17:26 Глава юридической компании подала к Собчак иск на 50 млн рублей из-за вопроса о "панелях" на ПМЭФ

17:23 Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал крупный затор в Невском районе

16:56 "Эхо" своих не сдает": Главред "Эха Москвы в Петербурге" поддержал журналиста Веснина

14:27 МО "Город Сестрорецк" арендует авто бизнес-класса с водителем за полмиллиона рублей

12:58 Ввиду старта Евро-2020 петербургское метро будет работать в ночь на 13 июня


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:22 МВД разрешило забирать граждан в вытрезвители из дома по заявлению сожителей

19:00 Муниципал: Горсуд оставил без движения иск МО "Владимирский округ" к ЗакСу

18:54 Зампред Госстройнадзора Ленобласти признался в получении взятки на полмиллиона рублей

18:52 В Красногвардейском районе откроют новый центр детского и юношеского творчества

18:25 В Петербурге СК вновь пришёл с обыском в офис компании-кикшеринга из-за дела "банды самокатчиков"

18:25 Беглов: Смольный на ПМЭФ-2021 подписал соглашений на сумму более 600 млрд рублей

17:50 Госдума седьмого созыва планирует завершить пленарную работу в середине июня

17:44 Соболь продлили на полгода запрет определённых действий в рамках "санитарного" дела

17:39 Муниципал: Ушла из жизни депутат МО № 72 Васильева

17:26 Глава юридической компании подала к Собчак иск на 50 млн рублей из-за вопроса о "панелях" на ПМЭФ

17:23 Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал крупный затор в Невском районе

16:56 "Эхо" своих не сдает": Главред "Эха Москвы в Петербурге" поддержал журналиста Веснина

16:45 В рамках нового "сектантского" дела у Соболь интересовались наличием TikTok

16:43 Члены ЛДПР потребовали от Минтранса уточнить статус электросамокатов

16:28 Осужденные по "делу Голунова" полицейские обжаловали приговор

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru