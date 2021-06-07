Состоявший в "Открытой России" депутат липецкого облсовета Олег Хомутников уехал из РФ

Некогда являвшийся членом федерального совета упразднённой организации "Открытая Россия", депутат липецкого областного совета Олег Хомутников уехал из России, опасаясь возможного уголовного преследования, пишет "МБХ медиа".

"Да, я покинул Россию по соображениям личной безопасности. Вопрос на этот раз серьезный, как мне кажется. Я депутат областного совета, в этом году у меня истекают полномочия, и в сентябре будут выборы в липецкий областной совет. Я себя чувствую еще достаточно энергетически заряженным, чтобы продолжать депутатскую деятельность, и планировал выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму и в областной совет. Но после земского съезда, который разогнали в двадцатых числах, я вернулся в Липецк, и мне стали поступать сигналы — не буду пока называть фамилии", - поделился политик.

Хомутников уточнил, что ему стали поступать нетривиальные намёки от людей, "связанных с местной властью": якобы ему может грозить уголовное дело из-за его планов принять участие в предстоящих выборах. Кроме того, принять столь ответственный шаг депутата побудил отъезд политика Дмитрия Гудкова, который сейчас находится в Киеве.