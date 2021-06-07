"Хорошая такая перспектива": Журналист Веснин рассказал о повестке из СК и угрозе уголовного дела

Заместитель главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин сообщил в Telegram-канале, что ему пришла повестка из Следственного комитета.

Из повестки следует, что СК проводит проверку по "факту распространения заведомо ложных сведений" в интернете в отношении полицейских как "неопределенной группы лиц".

По словам Веснина, он до конца июня в официальном отпуске и раньше этого времени в Петербурге не появится точно, и теперь у него "есть сомнения стоит ли появляться даже позже".

"Потому что по моей информации, как только я окажусь в городе, на меня очень вероятно (99%) будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.128.1 УК РФ. До двух лет тюрьмы, штраф до миллиона рублей. Хорошая такая перспектива", - рассказал Веснин.

Журналист рассказал, что он с юристами "Команды 29" подал в суд жалобу на бездействие следователей из-за того, что СК не реагирует на запросы с просьбой ознакомить с материалами проверки.

Редакция ЗАКС.Ру направила запрос в следственный отдел СК по Центральному району о причинах проверки в отношении Веснина, но на момент публикации ответа пока не поступило.

В феврале, после акции протеста 31 января, Веснина вызывали на беседу в полицию из-за его рассказа о сотрудниках одного из отделов, которые могли съесть предназначенную для задержанных еду из ресторана быстрого питания. В МВД это заявление назвали фейком. В конце мая стало известно о проведении проверки, и о том, что материалы по ней передали в СК.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру