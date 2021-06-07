Словакия разрешит въезжать в страну туристам, привитым "Спутником V"

Руководство Словакии собирается разрешить пересекать границу страны гражданам, привитым российской вакциной "Спутник V", информирует ТАСС.

МИД европейской республики рекомендует признавать пригодными для въезда справки о вакцинации отечественным препаратом, невзирая на то, что на территории ЕС он пока не имеет регистрации.

Добавим, что приобретение "Спутника V" вызвало в Словакии правительственный коллапс, в результате которого лидер крупнейшей партии действующей коалиции Игор Матович, с чьей подачи покупка и была совершена, лишился руководства кабинетом министров, заняв должность вице-премьера..