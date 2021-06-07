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15:11

Смольный вновь намерен просить об увеличении резервного фонда Петербурга

фото ЗакС политика Смольный вновь намерен просить об увеличении резервного фонда Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания сообщил, что Смольный планирует выступить с инициативой о снятии ограничений на объем резервного фонда региона, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

- У нас с учётом всех направлений осталось из 20 [млрд рублей] чуть больше 7 [млрд рублей]. И есть запрос, - сказал Батанов, отчитываясь об исполнении бюджета города за 2020 год. 

Вице-губернатор выразил опасение, что оставшихся 7 млрд рублей региону не хватит. 

Напомним, до эпидемиологического кризиса резервный фонд Петербурга составлял 1 млрд рублей. Весной 2020 ЗакС по инициативе Смольного снял ограничения на объем резервного фонда, временно предоставив городской администрации возможность тратить эти средства, не согласовывая с парламентом. Бюджетом на 2021 год был предусмотрен резервный фонд в размере 20,3 млрд рублей.

Сергей Еремеев


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