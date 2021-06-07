Песков: Кремль не следит за делом и отъездом из России Дмитрия Гудкова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следил за ситуацией вокруг политика Дмитрия Гудкова и его отъездом из России, передает "Интерфакс".

"Не, мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова", - сказал Песков.

По его словам, Владимира Путина "абсолютно" не беспокоит отъезд политиков из страны из-за угрозы уголовного преслудования.

"Если это законный выезд из страны – любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах. Он может прекрасно выехать страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс", - отметил Песков.

Гудков в соцсетях 6 июня объявил об отъезде из России из-за угроз о продолжении уголовного дела о долгах фирмы его родственников по аренде.

Напомним, Гудкова и его тетю, Ирину Ермилову, задерживали в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, фирма Ермиловой якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах. В итоге и Гудкова, и Ермилову отпустили без избрания мер пресечения.