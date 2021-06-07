Московские политики подали в суд на Роскомнадзор из-за замедления Twitter в России

Политики и журналисты в Москве подали в Таганский суд коллективный иск к Роскомнадзору из-за замедления работы Twitter, сообщает проект "Сетевые свободы".

Среди истцов - политики Илья Яшин, Евгений Доможиров, фоторедактор "Медузы"* Евгений Фельдман и муниципальный депутат столицы Вадим Коровин. Они указали в иске, что "никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию", и считают, что вмешательство РКН в "нормальное функционирование сервиса" - это вмешательство в их право на свободное выражение своего мнения. В обоснование требований они указали, что в законе "Об информации" "не предусмотрено право Роскомнадзора "замедлять" доступ к информации в интернете".

Истцы просят суд обязать Роскомнадзор прекратить замедлять скорость доступа к Twitter и обязать ведомство "исключить сервис из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования" российского сегмента интернета.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к Twitter из-за неудаления ряда постов с запрещенным контентом по требованию регулятора. Изначально в РКН грозились заблокировать сервис к середине апреля, если если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.

Также РКН пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента. При этом глава регулятора Андрей Липов дал понять, что пока для соцсетей достаточно и штрафов.

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