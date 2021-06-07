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16:28

Осужденные по "делу Голунова" полицейские обжаловали приговор

фото ЗакС политика Осужденные по "делу Голунова" полицейские обжаловали приговор

Бывшие полицейские, осужденные за подброшенные корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотики, подали апелляционные жалобы на приговор, передает "Интерфакс".

Адвокат признавшего вину полицейского Дениса Коновалова - Алексей Губкин - сообщил, что он также намерен обжаловать приговор, хотя сначала после оглашения этого делать не планировалось. По словам Губина, его подзащитный намерен просить суд о снижении срока.

В конце мая суд приговорил пятерых экс-полицейских – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – к срокам от 5 до 12 лет колонии общего режима. Их обвиняли в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Среди предъявленных им статей - превышение должностных полномочий, хранение наркотиков и фальсификации доказательств.

Коновалов был единственным, кто признал вину. Он дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника. 

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