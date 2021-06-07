Осужденные по "делу Голунова" полицейские обжаловали приговор

Бывшие полицейские, осужденные за подброшенные корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотики, подали апелляционные жалобы на приговор, передает "Интерфакс".

Адвокат признавшего вину полицейского Дениса Коновалова - Алексей Губкин - сообщил, что он также намерен обжаловать приговор, хотя сначала после оглашения этого делать не планировалось. По словам Губина, его подзащитный намерен просить суд о снижении срока.

В конце мая суд приговорил пятерых экс-полицейских – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – к срокам от 5 до 12 лет колонии общего режима. Их обвиняли в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Среди предъявленных им статей - превышение должностных полномочий, хранение наркотиков и фальсификации доказательств.

Коновалов был единственным, кто признал вину. Он дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.