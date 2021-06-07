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16:45

В рамках нового "сектантского" дела у Соболь интересовались наличием TikTok

фото ЗакС политика В рамках нового "сектантского" дела у Соболь интересовались наличием TikTok

Юристка Любовь Соболь поделилась деталями допроса по новому, "сектантскому", уголовному делу, возбужденному по ст. 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), фигуранткой которого она является, пишет Znak.com.

Соболь сообщила, что следователь задавал ей вопросы вроде - есть ли у неё аккаунт в TikTok, кого она знает из Фонда борьбы с коррупцией*, работала ли она в "штабах Навального", а также на какую аппаратуру снимались расследования фонда.

"Судя по вопросам, дело высасывают из пальца левой ноги Бастрыкина", - высказалась о деле юристка.

На сегодняшний день фабула обвинения в рамках обозначенного дела неясна, равно как не понятно, по какой из частей статьи оно возбуждено. Сам Навальный ранее известил, что постановление о новом разбирательстве изложено "на трех листочках, и из доказательств там есть то, что он (Навальный) без разрешения опубликовал фильм про „дворец Путина"".

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

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