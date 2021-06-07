Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал крупный затор в Невском районе

Сегодня, 7 июня, днём в Невском районе на проспекте Обуховской обороны сошедший с рельсов трамвай спровоцировал серьёзное ДТП, задев несколько машин.

"Трамвай двигался от конечной станции "Проспект Солидарности". ДТП произошло в 15:50 на конечной станции "Невский завод". Сошла третья тележка с рельсов. При этом трамвай зацепил четыре машины. На месте работает аварийная бригада. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия", - уведомили "Фонтанку" в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Трамваи №7 и №24 временно идут до Императорского фарфорового завода, а № 65 - до Перекупного переулка.

По состоянию на 17:20, согласно "Яндекс.Пробкам", движение по проспекту Обуховской обороны по-прежнему затруднено от улицы Профессора Качалова до дома №53.