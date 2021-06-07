Глава юридической компании подала к Собчак иск на 50 млн рублей из-за вопроса о "панелях" на ПМЭФ

Руководитель юридической компании "Троицкая и партнеры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак из-за вопроса, заданного в ходе Петербургского международного экономического форума, передает 78.ru.

Троицкую возмутил вопрос Собчак: "На какую панель вы пришли?". По мнению юристки, Собчак в своем Telegram-канале и на YouTube выставила ее в качестве проститутки, которая приехала на Петербургский международный экономический форум "охотиться за ВИПами". В иске Троицкая добивается удаления видео, запрета на использование записей с ее участием и компенсации морального вреда в 50 млн рублей.

Собчак в своем Telegram-канале заявила, что ей жаль, что Троицкая восприняла ее вопрос и видео как оскорбление.

"Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак? ", - считает телеведущая.

ПМЭФ проходил в Петербурге со 2 по 5 июня.