Ушла из жизни депутат МО № 72 Васильева

В понедельник, 7 июня, стало известно о смерти депутата местного совета МО № 72 Ольги Васильевой ("Единая Россия").

На сайте муниципалитета уточняется, что мундеп ушла из жизни 5 июня. Васильевой было 40 лет.

"Вся жизнь Ольги была связана с родным Фрунзенским районом Санкт-Петербурга. Ольга Васильева создала две общественные организации "Народная Дружина "Правосудие" и "Народная Дружина "Фрунзенская", была избрана депутатом IV, V и VI созывов Муниципального Совета МО МО № 72, работала в Жилищном агентстве Фрунзенского района", - говорится в некрологе.

Васильева была награждена медалью "20 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга", многочисленными грамотами и благодарственными письмами.