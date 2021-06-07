Соболь продлили на полгода запрет определённых действий в рамках "санитарного" дела

Тверской райсуд Москвы вплоть до 26 ноября пролонгировал запрет определенных действий для Любови Соболь, обвиняемой по "санитарному делу", проинформировали в пресс-службе инстанции.

"Мера пресечения Л. Соболь оставлена без изменения – в виде запрета определенных действий, с установленными ранее судом запретами и ограничениями, продлена сроком на 6 месяцев, то есть до 26 ноября 2021 года", - уточнили в суде.

Дело перенаправили в столичный Преображенский райсуд ввиду того, что согласно материалам дела преступление якобы было совершено возле СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, "санитарное дело" возбудили против наиболее известных соратников Алексея Навального после несанкционированного протеста 23 января в Москве, собравшего десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых, кроме Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Константин Янкаускас, Люся Штейн, Олег Навальный вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм.