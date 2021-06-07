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7 июня, 18:25

В Петербурге СК вновь пришёл с обыском в офис компании-кикшеринга из-за дела "банды самокатчиков"

фото ЗакС политика В Петербурге СК вновь пришёл с обыском в офис компании-кикшеринга из-за дела "банды самокатчиков"

Петербургские следователи вновь пришли с обыском в одну из кикшеринговых компаний города, проинформировали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое было возбуждено после того, как в мае группа молодых людей на электросамокатах избила писателя и врача Валерия Айрапетяна на Невском проспекте.

Как полагают в СК, неустановленные лица из числа руководства одной из коммерческих структур "из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года", один из которых и сбил Айрапетяна, после чего возмутившегося писателя эти же юноши и избили.

"Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и не были предусмотрены правилами использования. В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается", - пояснили в петербургском управлении СК.

Судя по кадрам опубликованной Следкомом видеозаписи, обыск проходит у сервиса WHOOSH.

Первый раз к сервисам кикшеринга СК наведался 3 июня.

Ранее в Смольном высказывались о необходимости ужесточения контроля за арендой электросамокатов из-за участившихся сообщений о происшествиях с участием такого вида транспорта. 

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