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7 июня, 18:25

Беглов: Смольный на ПМЭФ-2021 подписал соглашений на сумму более 600 млрд рублей

фото ЗакС политика Беглов: Смольный на ПМЭФ-2021 подписал соглашений на сумму более 600 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" заявил, что в ходе Петербургского международного экономического форума Смольный подписал соглашений на сумму более 600 млрд рублей.

По словам Беглова, это в три раза больше суммы контрактов на ПМЭФ-2019. Из этих 600 млрд рублей 283 млрд составляют контракты с готовыми дорожными картами, еще 320 млрд — это соглашения о намерении по развитию территорий, социальной и транспортной инфраструктуры.

"Нам удалось поддержать финансами восстановительный рост и обеспечить решение важных стратегических задач по всем ключевым направлениям", - подвел итог Беглов.

По словам Беглова, все проекты стартуют в нынешнем 2021 году. Их планируемый срок реализации — 2024 – 2025 годы. 

Отдельно губернатор выделил проекты в сфере здравоохранения. По его словам, банк ВТБ вложит 30 млрд рублей в строительство нового корпуса инфекционной больницы в Колпинском районе, а мединститут имени Березина инвестирует 5,5 млрд рублей в расширение центра протонной медицины. 

ПМЭФ-2021 прошел в Петербурге со 2 по 5 июня. В 2020 году форум не проводился из-за эпидемии коронавируса.


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