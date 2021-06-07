Зампред Госстройнадзора Ленобласти признался в получении взятки на полмиллиона рублей

Приморский суд Петербурга избрал запрет определенных действий заместителю председателя комитета госстройнадзора Ленинградской области Дмитрию Лобановскому по делу о получении взятки в полмиллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В отношении Лобановского возбуждено дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Чиновник признал вину в том, что 17-18 декабря 2020 года он получил 500 тысяч рублей от посредника за выдачу разрешения ООО "Пони" на ввод в эксплуатацию складского комплекса в МО "Виллозское сельское поселение".

Теперь Лобановскому запрещено находиться за пределами Петербурга и Ленобласти, менять место жительства, посещать массовые мероприятия, приближаться менее чем на 50 метров к правительству ЛО и комитету, общаться со свидетелями, их родственниками, сотрудниками, использовать средства связи, получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию.