Горсуд оставил без движения иск МО "Владимирский округ" к ЗакСу

Городской суд Петербурга оставил без движения административное исковое заявление местного совета МО "Владимирский округ" к Заксобранию, следует из сообщения на сайте суда.

Совет требовал вернуть муниципалам право определять форму обязательных работ, предусмотренных КоАП и УК РФ. В настоящее время вид таких работ назначают городские власти. Как правило, провинившихся горожан обязывают заниматься физическим трудом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципалы "Владимирского округа" полагают, что подход к определению наказания мог бы быть более гибким, с учетом профессионального и жизненного опыта нарушителя.

Материалы дела были переданы судье 2 июня, а 4 июня появилось сообщение о том, что производство оставлено без движения. Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко рассказал ЗАКС.Ру, что для этого нашлось ряд формальных оснований. В частности, в суде не увидели уведомления губернатора об иске, хотя этот документ был предоставлен, уверяет Тихоненко. По его словам, все замечания стороной истца уже устранены.