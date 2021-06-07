МВД разрешило забирать граждан в вытрезвители из дома по заявлению сожителей

МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции, приказ опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что полицейские будут забирать пьяных с улиц, из транспорта, со стадионов, вокзалов, ж/д станций, скверов, парков, поездов дальнего следования, пригородного сообщения, аэропортов, автовокзалов и других общественных мест. Также полицейские смогут забирать пьяных из дома, если "есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу" по письменному заявлению "граждан, находящихся совместно с ними в жилище".

При доставлении нетрезвых полицейские перед отправлением их на медосвидетельствование должны будут установить личность и проверить их по оперативно-справочным и разыскным учетам министерства.

В конце 2020 года Госдума приняла законопроект, который позволяет вернуть вытрезвители: от них отказались при президенте Дмитрии Медведеве в 2011 году. Создавать вытрезвители будут региональные власти. В Петербурге ЗакС одобрял наделение таким полномочием Смольного.