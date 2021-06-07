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7 июня, 19:51

Суд продлил запрет действий Олегу Навальному по "санитарному делу" на полгода

фото ЗакС политика Суд продлил запрет действий Олегу Навальному по "санитарному делу" на полгода

Тверской суд Москвы продлил Олегу Навальному запрет определенных действий до 28 ноября по "санитарному делу", передает "МБХ медиа".

Кроме того, дело направили в Преображенский суд Москвы, поскольку из материалов следует, что преступление якобы было окончено у СИЗО "Матросская тишина".

Ранее таким же образом суд продлил запрет определенных действий юристке Любови Соболь.

Напомним, "санитарное дело" по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники Навального и оппозиционеры. По версии следствия, на акции присутствовали люди, зараженные коронавирусом. 

Всего на акциях протеста 23 января по всей России задержали более 4 тысяч человек, было возбуждено несколько десятков дел, в том числе по по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 УК РФ (умышленное блокирование дорог) и другим.

 

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