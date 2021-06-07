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7 июня, 20:26

Семья Ирины Славиной обжалует признание законным обыска накануне ее гибели

фото ЗакС политика Семья Ирины Славиной обжалует признание законным обыска накануне ее гибели

Муж главного редактора KozaPress Ирины Славиной Алексей Мурахтаев заявил о намерении обжаловать решение прокуратуры Нижегородской области, которая не нашла нарушений при обыске накануне гибели журналистки, передает "Интерфакс".

5 июня в Facebook издания появилось фото ответа прокуратуры на жалобу родных Славиной. В документе говорится, что обыски в доме журналистки проводились в соответствии с постановлением Нижегородского суда, и при их проведений "нарушений уголовного-процессуального закона не допущено". Также прокуратура сочла обоснованным штраф в 5 тысяч рублей, назначенный Славиной по протоколу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

"Никаких процессуальных действий мы пока не сделали, намерены обжаловать решение прокуратуры", - прокомментировал ответ прокуратуры Алексей Мурахтаев.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организацией", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Журналистка нередко сталкивалась с давлением: незадолго до смерти ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.

В начале февраля СК в третий раз отказался завести дело о доведении Славиной до самоубийства, сославшись на экспертов, которые назвали смерть журналистки "суицидом протеста".

 

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