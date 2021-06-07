Семья Ирины Славиной обжалует признание законным обыска накануне ее гибели

Муж главного редактора KozaPress Ирины Славиной Алексей Мурахтаев заявил о намерении обжаловать решение прокуратуры Нижегородской области, которая не нашла нарушений при обыске накануне гибели журналистки, передает "Интерфакс".

5 июня в Facebook издания появилось фото ответа прокуратуры на жалобу родных Славиной. В документе говорится, что обыски в доме журналистки проводились в соответствии с постановлением Нижегородского суда, и при их проведений "нарушений уголовного-процессуального закона не допущено". Также прокуратура сочла обоснованным штраф в 5 тысяч рублей, назначенный Славиной по протоколу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

"Никаких процессуальных действий мы пока не сделали, намерены обжаловать решение прокуратуры", - прокомментировал ответ прокуратуры Алексей Мурахтаев.