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Выборы - 2021

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9:26

РБК: Кремль рассматривает вариант списка "Единой России" на выборах в Госдуму без Дмитрия Медведева

фото ЗакС политика РБК: Кремль рассматривает вариант списка "Единой России" на выборах в Госдуму без Дмитрия Медведева

Кремль рассматривает в числе прочих вариантов федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму те, в которые не входит председатель партии Дмитрий Медведев, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, лидерство Медведева не прибавило бы "Единой России" лидерство в рейтинге. Источник отметил, что фигура Медведева может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения", что не лучшим бы образом сказалось на имидже партии.

Если будет принято решение о списке без председателя партии, то, отметили источники, нужно будет объяснять избирателю, почему так случилось. В качестве одного из вариантов называется объяснение, что Медведев будет руководить кампанией "Единой России" как ее глава, при этом оставаясь в должности замглавы Совфеда.

Среди прочих вариантов рассматривается лидерство нескольких человек в федеральном списке - впервые с 2007 года, отметили источники. По их словам, единоличное лидерство возможно, только если список возглавит президент Владимир Путин, но это называют пока маловероятным вариантом.

Накануне РБК писал, что список единороссов на думских выборах может быть разбит на 57 региональных групп, четыре десятка из которых возглавят губернаторы.

Выборы в Госдуму и Заксобрание Петербурга пройдут в сентябре 2021 года.

 

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