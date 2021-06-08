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10:58

В России проведут эксперимент по внедрению цифровых профилей школьников с их достижениями

фото ЗакС политика В России проведут эксперимент по внедрению цифровых профилей школьников с их достижениями

Минпросвещения разработало концепцию эксперимента, в рамках которого до конца 2022 года у российских школьников появятся цифровые профили, пишет "Коммерсантъ".

Этот цифровой профиль будет обязательным, он будет заводиться при зачислении ребенка в детский сад или школу. Такой профиль фактически станет портфолио ребенка в электронном виде со всеми его достижениями. Предполагается, что система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.

Источник сообщил, что цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды до конца 2022 года. О необходимости создать такую систему заявляла в конце 2020 года замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина.

Эксперты разошлись во мнении о нововведении. Управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева считает, что такая система избавит от подтасовок, но нужно, чтобы детей не ранжировали на основании системы еще в начальной школе. Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов опасается, что "фантастическое количество данных" об учениках, их оценках и посещаемости при утечке может использоваться для обмана детей.

 

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