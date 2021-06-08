Сурайкина планируют сделать первым номером "Коммунистов России" на выборах в ЗакС Петербурга

Петербургское отделение "Коммунистов России" (КПКР) намерено попросить лидера партии и экс-кандидата в президенты страны Максима Сурайкина возглавить общегородскую часть списка партии на выборах в Заксобрание города. Об этом ЗАКС.Ру сообщил первый секретарь региональной партийной организации Сергей Малинкович.

- Если согласится - мы будем рады. Он человек известный, в президенты баллотировался, - добавил первый секретарь. - Мы тогда всех удивили своими "сталинскими ударами" и теперь удивим, но уже чем-то новым.

Также в тройку войдет сам Малинкович. Он рассказала, что уже получил соответствующее предложение от городского комитета. Третьим номером, по его словам, может стать женщина. Фамилию Маликович называть не стал.

- Мы делаем выбор между муниципальным депутатом и двумя женщинами-педагогами, - уточнил первый секретарь.

Многие партийцы будут выдвигаться и в региональный, и в федеральный парламенты. Среди потенциальных кандидатов Малинкович отметил бывшего губернатора Камчатской области Михаила Машковцева, второго секретаря горкома Александра Рахманина, а также партийных активистов Александра Сахарова и Юрия Савина.

Малинкович допустил, что КПКР локально поддержит некоторых кандидатов от партий КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Родина". В качестве примера он назвал справоросса Нэлли Вавилину, заявившую о намерении идти в ЗакС по округу № 4.

Предвыборный съезд КПКР состоится в период с 25 июня по 3 июля. Точные даты пока неизвестны.

Фото: 43.komros.info

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.