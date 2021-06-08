В России выявили почти 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 9 977 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 5 145 843 случая заболевания. По официальным данным, коронавирус стал причиной смерти 124 496 россиян, 379 летальных исходов добавлены в статистику за минувший день.

В Петербурге заболели еще 846 человек. По данным штаба, сейчас в городе COVID-19 болеют 17 802 человека, всего с марта 2020 года выявлено 446 427 случаев заболевания. Еще 49 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом: известно о 13 669 умерших от инфекции на 8 июня.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 817 человек (104 568 активных случаев). В Подмосковье - 776 (42 783 человека болеют).