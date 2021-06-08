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11:31

ЕСПЧ присудил "болотнику" Непомнящих 7,5 тысяч евро компенсации

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил "болотнику" Непомнящих 7,5 тысяч евро компенсации

Страсбургский суд выпустил постановление по делу россиянина Ивана Непомнящих, который был осужден и пробыл 2,5 года в колонии после демонстрации 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Согласно документу, Российская Федерация как член Совета Европы должна выплатить активисту 7,5 тысяч евро за нарушение его прав в ходе уголовного преследования. По мнению ЕСПЧ, РФ нарушила в отношении демонстранта 11 статью Европейской конвенции - о свободе собраний и объединений.

По версии российских властей, Непомнящих после начавшегося разгона акции применил силу к двум полицейским, за что и был осужден. В свою очередь, ЕСПЧ трактует поведение россиянина как спонтанную реакцию на жесткие действия силовиков, а наказание для Непомнящих считает несоразмерным содеянному.

Напомним, что "болотное дело", по которому осудили десятки демонстрантов, возникло по итогам столкновений с полицией на Болотном острове в столице. По мнению многих участников митинга девятилетней давности, полиция способствовала созданию давки. Акция проводилась за день перед инаугурацией Владимира Путина, решившего пойти на свой третий президентский срок.

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