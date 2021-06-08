"Яблоко" призвало прекратить преследование журналиста Веснина

Глава "Яблока" Николай Рыбаков и руководитель фракции в ЗакСе Петербурга Борис Вишневский опубликовали совместное заявление из-за повестки, присланной из Следственного комитета заместителю главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсению Веснину.

"Мы расцениваем это как стремление правоохранительных органов помешать профессиональной деятельности журналиста Веснина и требуем прекращения его преследования. Мы считаем, что правоохранительным органам следовало бы заниматься реальными, а не вымышленными преступлениями", - говорится в заявлении.

Заявление в поддержку Веснина накануне публиковал главный редактор петербургского "Эха" Валерий Нечай.

Ранее Веснин рассказал, что получил от СК повестку, в которой идет речь о проверке "по факту распространения ложных сведений" в отношении полицейских. По его информации, как только он вернется из отпуска в Петербург, на него могут завести уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ (клевета в отношении неопределенного круга лиц).

В феврале, после акции протеста 31 января, Веснина вызывали на беседу в полицию из-за его рассказа о сотрудниках одного из отделов, которые, со слов очевидцев, якобы могли съесть предназначенную для задержанных еду из ресторана быстрого питания. В МВД это заявление назвали фейком. В конце мая стало известно о проведении проверки и о том, что материалы по ней передали в СК.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.