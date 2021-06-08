Росприроднадзор будет публиковать экологические антирейтинги компаний

Нынешним летом Федеральная служба по надзору в сфере природопользования планирует начать публикацию собственных антирейтингов отечественных организаций, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову. Оцениваться участники каждого такого "зачета" будут с точки зрения суммарного вреда, наносимого окружающей среде.

"Посмотрим, насколько он будет рабочий. Я надеюсь, что мы с 1 августа опубликуем первый рейтинг", - рассказала чиновница.

Об этой идее Радионова первоначально упомянула в ходе экологической сессии на Петербургском международном экономическом форуме. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что антирейтинг призван стать своего рода противовесом рейтингам ESG.

Отметим, что с Росприроднадзором связан беспрецедентный иск на сумму 146 млрд, который ведомство подало после прошлогоднего разлива дизельного топлива на территории "Норникеля". Компания полностью выплатила этот судебный штраф.