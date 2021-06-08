В поселке рядом с Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за рисков радиации

В Кузьмоловском городском поселении во Всеволожском районе Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за возможности радиационного заражения, сообщили в правительстве Ленобласти.

Режим введен из-за ситуации, которая возникла на территории Радиационного комплекса, ранее входившего состав ФГУП "РНЦ "Прикладная химия". По словам вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаила Ильина, это связано "с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность". 47news отмечает, что предприятие в 2020 году сменило форму собственности, но вопрос, кто будет заниматься охраной специфических объектов, остался нерешенным.

"Есть конфликт между Росимуществом и гендиректором предприятия. Руководство "Прикладной химии" считает, что им больше не надо отвечать за бочки с какой-то гадостью, кажется, радиацией. Там поставили ультиматум, что будут отвечать за них до конца мая. Вот, май прошёл. Чтобы не шандарахнуло, было решено ввести режим повышенной готовности. Мало ли во что это всё выльется", - прокомментировал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Ильин сообщил, что превышение радиационного фона в Кузьмолово не фиксируется. По его словам, из-за режима повышенной готовности жителей будут ежедневно информировать о ситуации.