Ройзман: Вытрезвители изжили свое время, их не должно быть

Политик Евгений Ройзман, известный также своей борьбой с наркоторговлей, дал оценку новым правилам МВД, касающимся доставлению граждан с признаками опьянения в вытрезвители. Для бывшего мэра Екатеринбурга само возвращение подобных учреждений представляет собой избыточную меру, а принудительное помещение в них соотечественников, по мнению Ройзмана, приведет к нарушениям прав человека. Основатель фонда "Город без наркотиков" уверен, что сегодняшние объемы и культура употребления алкоголя не настолько критичны, как в советские времена.

"В конце 60-х, в начале 70-х, еще в начале 80-х можно было подойти после получки к какому-то магазину и увидеть, как возле него лежат люди. Вот тогда вытрезвитель имел смысл. Сейчас этого нет, и вытрезвитель не нужен, это просто еще одна возможность получения денег, еще одна возможность изгаляться над людьми. Это не для помощи людям, это совершенно иная история. Я считаю, что вытрезвители изжили свое время, их не должно быть", - заявил он в авторской радиопрограмме.

По словам Ройзмана, полиция нужна для того, чтобы при необходимости помочь людям добраться до дома, но точно не для того, чтобы запирать граждан "в подвал".

"Человек, который выпил, идет к себе домой, никого не трогает, он считает, что он в своем праве, он ничего плохого не сделал. Вдруг его под руки и говорят: "Пройдемте". Куда пройдемте-то? С чего вдруг пройдемте? Куча конфликтных ситуаций. И людей стреляли в таких ситуациях. Это не единичные истории. Поэтому зачем это надо? Лишние конфликты плодить", - рассудил экс-мэр уральской столицы.

Согласно новым правилам, силовики смогут забирать выпивших людей из общественных мест, из транспорта и даже из домов - по заявлениям "граждан, находящихся совместно с ними в жилище".