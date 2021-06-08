Беглов и Макаров поздравили соцработников Петербурга с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров опубликовали поздравления в честь Дня социального работника.

Беглов заявил, что в Петербурге создана "одна из лучших систем социальной защиты в стране", и с каждым годом растет объем услуг, которые получают льготные категории граждан. Он отметил, что в каждом районе созданы центры социального обслуживания населения, центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, центры помощи семье и детям, а с 2019 года работает служба социальных участковых. По данным Смольного, в социальной системе работают более 20 тысяч человек, которые оказывают помощь более 3 млн петербуржцам. Беглов пожелал социальным работникам здоровья, благополучия и новых успехов.

Макаров, в свою очередь, заявил, что для Петербурга этот день "имеет особое значение", и "героизм социальных работников" ярко проявился во время эпидемии коронавируса. По его словам, Петербург "выполняет все свои обязательства и продолжает эффективно бороться с пандемией" благодаря "самоотверженному труду соцработников". Спикер также пожелал работникам сферы здоровья, терпения и благополучия.

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