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13:23

Суд в Москве признал законным приговор Соболь по делу о проникновении в жилище

фото ЗакС политика Суд в Москве признал законным приговор Соболь по делу о проникновении в жилище

Перовский суд Москвы отказался удовлетворить жалобу юристки, сторонницы Алексея Навального Любови Соболь на приговор по делу о нарушении неприкосновенности жилища, передает "Интерфакс".

Соболь в последнем слове заявила, что не согласна с приговором и намерена его обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека.

В апреле мировой суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и приговорил ее к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

Дело на юристку завели после того, как в декабре 2020 года она приехала к дому Константина Кудрявцева - предположительного сотрудника ФСБ, имя которого фигурировало в расследовании об отравлении Навального в августе 2020 года. За некоторое время до приезда Соболь на канале Навального вышла запись разговора политика с Кудрявцевым, из которого следовало, что оппозиционера пытались отравить, нанеся ему отравляющее вещество на нижнее белье.

По версии следствия, Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон".

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