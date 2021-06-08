Пивоварова оштрафовали за участие в форуме "Муниципальная Россия"

Бывшему исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову 8 июня назначили административное наказание по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации), следует из сообщения на сайте участка мирового суда № 12.

- Назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Мы будем его обжаловать, - подтвердила ЗАКС.Ру юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Несколькими часами ранее краснодарские следователи предъявили Пивоварову обвинение по уголовное статье о деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Поводом для преследования стал репост в Facebook сообщения проекта "Объединенные демократы". Нежелательной следствие считает аффилированную с "Объединенными демократами" "Открытую Россию", заявившую о самоликвидации 27 мая. Пивоваров продолжает находиться в СИЗО Краснодара. Он заключен под стражу до конца июля.

Уже после ареста, в Петербурге на него завели новое дело по статье 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента).

Организованный "Объединенными демократами" форум "Муниципальная Россия" должен был состояться в Москве 13 марта. Он объединил нелояльных "Единой России" депутатов местных советов и региональных парламентов из различных регионов страны. Мероприятие продлилось только полчаса, после чего почти всех его участников задержали полицейские.

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