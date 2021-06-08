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14:18

Гудков рассказал о своих видах на дальнейшую политическую деятельность

фото ЗакС политика Гудков рассказал о своих видах на дальнейшую политическую деятельность

Политик Дмитрий Гудков, покинувший Россию под давлением, поделился своими планами на ближайшее будущее. По его оценке, публичная политика в РФ полностью уничтожена, поэтому он намерен сосредоточиться на правозащите и юридической работе, к которой он чувствует способности. С его точки зрения, нужно постараться не пропустить момент так называемого раскола элит, который он предрекает в родной стране и без которого он не представляет себе политических перемен.

"Нам важно будет подготовиться к этим переменам, потому что нужно реформировать будет суд, Конституцию, выборы, это то, чем я всю жизнь занимался. Я не очень умею организовывать митинги, хотя на них ходил и поддерживал всегда, но это не мой конек. Я прекрасно знаю, как нужно реформировать судебную систему, выборы, что нужно прописать в Конституции, хотел бы этим заняться вместе с умнейшими экспертами", - произнес он, отвечая на вопросы слушателей "Эха Москвы".

В настоящее время оппозиционер проживает под Киевом в доме еще одного бывшего депутата Госдумы, Ильи Пономарева. Жену и детей он оставил в России. Там же осталась жить его собака, которая, по словам Гудкова, испытала сильнейший стресс от визита вооруженных силовиков на прошлой неделе и теперь демонстрирует странности в поведении.

Напомним, что Гудкова и его родственников преследуют по делу о неуплате аренды за нежилое помещение в середине 2010-х годов. Политик утверждает, что сам он не имеет отношения к этой истории и что уехать его вынудили, угрожая реальным сроком для его родной тети по "делу о подвале". Из-за уголовного преследования он также отказался от идеи нового выдвижения в Госдуму.

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