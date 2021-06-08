На выборах в ГД с Милоновым поборется "яблочник" Орешков

О своем выдвижении на выборы в Государственную думу от петербургского округа №218 объявил 74-летний Борис Орешков, которого поддерживает партия "Яблоко". Кандидат возглавляет информационный отдел ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, более двух десятилетий он работал главврачом этого центра. Кроме того, он является депутатом МО "Город Пушкин". Конкурировать на думских выборах ему предстоит с единороссом Виталием Милоновым, деятельность которого Орешков оценивает невысоко.

"Так называемая "партия власти" выдвигает одного из самых одиозных и карикатурных персонажей среди тех, которые формируют политическое лицо нашей страны сегодня", - гласит предвыборное заявление оппозиционера.

Действующую власть Орешков упрекает в несменяемости и обогащении ее представителей в ущерб интересам граждан.

Избирательный округ №218 охватывает Пушкинский, Московский и Кировский районы. От этой территории также собирался баллотироваться коммунист Валерий Дулеба.

фото: орешков2021.рф

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.