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14:45

Суд отложил заседание по делу обвиняемого в нападении на полицейских на акции 23 января Девятому - у него подозрение на COVID

фото ЗакС политика Суд отложил заседание по делу обвиняемого в нападении на полицейских на акции 23 января Девятому - у него подозрение на COVID

Октябрьский районный суд Петербурга 8 июня планировал продолжить рассмотрение дела Николая Девятого, обвиняемого в нападении на полицейских на протестной акции 23 января. Судья заявил, что обвиняемого в суд не доставили. По его словам, ему направили сообщение о том, что у Девятого подозрение на коронавирус. Судья решил отложить рассмотрение дела на 23 июня, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

Адвокат обвиняемого был очень удивлён сообщением о вероятной болезни Девятого, как и его родственники. Защитник обвиняемого сказал журналистам, что не в курсе якобы ухудшегося состояния здоровья своего подопечного.

Напомним, Девятого обвиняют в том, что на акции 23 января он якобы разбросал ограждения на дороге, а затем ударил в лицо сотрудника ГИБДД Владислава Ломаченко. После этого Девятый якобы ударил и погнавшегося за ним сотрудника ГИБДД Дмитрия Фёдорова, считает обвинение. Девятый вину признал. Он заявил, что действовал из-за паники нежелания попасть в давку и быть задержанным. 

Ломаченко и Фёдоров также подали гражданские иски с требованием моральной компенсации в 200 тысяч рублей каждому. Сам Девятый заявил, что сейчас не имеет возможности оплатить такую сумму из-за нахождения в СИЗО в течение нескольких месяцев.

 

София Саттарова

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