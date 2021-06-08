Вице-губернатор ЛО Ильин: Угроз населению радиационный комплекс в Кузьмолово не представляет

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин заверил, что радиационный комплекс, ранее входивший в состав ФГУП "РНЦ "Прикладная химия" в Кузьмолово не представляет угрозы населению.

"Превышений радиационного фона как ранее, так и в настоящее время не фиксируется. Никаких угроз населению объект не представляет", - заявил Ильин.

По его словам, решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника

Руководитель РНЦ "Прикладная химия" Елена Кохлова в разговоре с 47news сообщила, что предприятие не имеет отношения к территории, из-за которой объявлен режим повышенной готовности. Она сообщила, что в декабре 2020 года ФГУП был реорганизован в акционерное общество, и часть территории отошла Росимуществу.

Утром 8 июня в Кузьмоловском городском поселении ввели режим повышенной готовности из-за возможности радиационного заражения. Это случилось из-за того, что при смене формы собственности не было решено, кто должен отвечать за охрану потенциально опасных объектов.