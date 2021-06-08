Центр "Э" представит суду запись задержания обвиняемого в нападении на омоновца Першина на митинге 31 января

В Октябрьском районном суде Петербурга 8 июня прошло очередное заседание по делу участника январского митинга Ильи Першина. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318) во время протестной акции 31 января. После допроса подруги подозреваемого в качестве свидетеля, суд отложил рассмотрение дела на 13 июля. На следующей встрече обвинитель представит видеозапись, подготовленную сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом, на которой запечатлен момент стычки обвиняемого и силовика, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На допросе подруга Першина Эржени Раднаева рассказала, что не видела борьбы между обвиняемым и правоохранителем. Как рассказала Раднаева, сотрудник полиции схватил Першина в "замок", но вскоре, по ее словам, поскользнулся и отпустил Першина, после чего последний "ускорился" в сторону остальных протестующих.

Судья долго пыталась выяснить, для чего Раднаева пришла вместе с Першиным на Исаакиевскую площадь. По словам подруги обвиняемого, о сборе возле Законодательного собрания она узнала из новостных Telegram-каналов. Она хотела убедиться, действительно ли силовики применяют физическую силу при задержании протестующих.

Прокурор также зачитал показания сотрудника Центра "Э" ГУ МВД, который готов предоставить видеозапись, на которой запечатлен момент задержания Першина и якобы нанесение ударов сотруднику ОМОНа. Установить автора видеозаписи для следователя оказалось невозможным. Суд ознакомится с роликом на следующем заседании, которое состоится 13 июля.

Во время митинга в поддержку Алексея Навального возле Мариинского дворца Илью Першина попытался задержать сотрудник ОМОНа, но поскользнулся и упал. Самостоятельно передвигаться он уже не мог. Илью Першина в итоге задержали 17 февраля. На прошлом заседании 24 мая потерпевший силовик рассказал, что не желает Першину серьезного наказания и хотел бы "все закончить мирно".

Константин Леньков