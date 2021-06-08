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16:10

Дмитриева надеется удвоить представительство Партии роста в ЗакСе

фото ЗакС политика Дмитриева надеется удвоить представительство Партии роста в ЗакСе

Лидер фракции "Партия роста" в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева ожидает, что в новый созыв городского парламента пройдет не менее шести ее однопартийцев.

- Мы можем рассчитывать на 3-4 места по списку в Законодательное собрание - 13-15% голосов. - заявила Дмитриева на пресс-конференции 8 июня. - Кроме того, если в прошлый раз мы как Партия роста регистрировались по подписям, регистрировали не только список, но и каждого кандидата в каждом одномандатном округе, соответственно, испытывали огромные сложности в сборе подписей и особенно их регистрации. Поэтому в прошлый раз у нас были зарегистрированы не более шести кандидатов в депутаты. Многие фактически выиграли, но столкнулись с массовыми фальсификациями при подсчете голосов. В этот раз мы имеем право без сбора подписей выдвигать наших кандидатов в одномандатных округах, и мы рассчитываем на 3-4 победы минимум в одномандатных округах. 

Также Дмитриева назвала четырех потенциальных кандидатов Партии роста в думских округах. Она сама пойдет в округе № 217 (Фрунзенский и Колпинский районы), экс-депутата ЗакСа и глава МО "Обуховский" Владислав Бакулин - в округе № 211 (Невский район), замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов - в округе № 212 (Красносельский и Петродворцовый районы), мундеп города Сестрорецк Ольга Яковлева - в округе № 215 (Курортный, Кронштадтский и Приморский районы). По отдельным территориям продолжаются обсуждения, добавила депутат.

Напомним, в действующий созыв ЗакСа по списку Партии роста избрались три депутата. При этом Максим Резник разорвал отношения с партией и в последние месяцы сидит рядом с представителем "Яблока" Борисом Вишневским


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